Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

Некоторые страны столкнулись с ростом случаев при открытии своих экономик и возвращении к социальной жизни.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах, передает РИА Новости.
«Некоторые страны столкнулись с ростом случаев при открытии своих экономик и возвращении к социальной жизни. Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него еще есть где развернуться. Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась», - сказал он.
Он отметил, что 30 июня исполнится ровно полгода с тех пор, как организация получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае.
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии. По его словам, это связано с тем, что многим людям надоело сидеть дома, при этом вирус все еще быстро распространяется и остается смертельно опасным.
Источник: centralasia.media
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