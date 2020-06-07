Мирзиёев: События в Сохе не должны повлиять на дружбу с кыргызским народом

События в Сох не должны повлиять на дружбу с кыргызским народом, наши взаимные поездки и общие планы.

Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне в ходе вступления совещании в Фергане, сообщило агентство УзА.

По его словам, удалось решить многие проблемные вопросы на границе с соседними странами. «Нам нужно быть спокойными, терпеливыми, сострадательными. Соседство — на тысячи лет. Наши народы должны жить бок о бок и уважать друг друга», — подчеркнул Мирзиёев.

Напомним, что 31 мая произошел конфликт на кыргызско-узбекской границе у родника Чечме. Инцидент длился несколько часов, люди кидали друг в друга камнями, были подожжены здания.

Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 1 июня прибыл в Кадамжайский район Баткенской области и провел встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым по поводу конфликта, произошедшего 31 мая между жителями кыргызского села Чечме и узбекского села Чашма Сохского района.

По итогам переговоров ситуация на кыргызско-узбекской границе была урегулирована.

Источник: Кабар