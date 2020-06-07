Пресс-секретарь президента Казахстана госпитализирован с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали был госпитализирован после получения положительных результатов теста на коронавирус.
Об этом Уали сообщил в своем Facebook-аккаунте.
В посте, опубликованном из больницы, он отметил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев регулярно проходит проверки на заболевание и его здоровью в данный момент ничего не угрожает. По словам пресс-секретаря, в резиденции главы государства были предприняты дополнительные меры для обеспечения безопасности.
Ранее президент Токаев призвал готовиться к новой вспышке коронавируса в стране. Он заявил, что из-за непоследовательных реформ в Казахстане ослабли службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заразился коронавирусом. В итоге представитель Кремля пошел на поправку. Позже он рассказал о своих ощущениях от болезни. Так, в первый день после обнаружения коронавируса у него не было никаких симптомов болезни, а затем повысилась температура.
По последним данным, в Казахстане было зафиксировано более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 53 человека скончались в результате пандемии.
Источник: reporter.kg
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