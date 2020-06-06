Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,7 млн человек

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 6 миллионов 740 тысяч 23 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Самое большое число заразившихся отмечено в США – 1 миллион 897 тысяч 838 человек, следом идут Бразилия – 614 тысяч 941, Россия – 449 тысяч 256, Великобритания – 284 тысячи 734, Испания – 240 тысяч 978, Индия – 236 тысяч 657, Италия – 234 тысячи 531.

Жертвами коронавируса в мире стали 394 тысячи 984 человека. В США умерли 109 тысяч 143 человека, Великобритании – 40 тысяч 344, Бразилии – 34 тысячи 21, Италии — 33 тысячи 774, Франции — 29 тысяч 114, Испании – 27 тысяч 134.

По Кыргызстану на утро 6 июня выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по республике количество подтвержденных случаев составляет 1974, жертв COVID-19 — 22, выздоровевших 1360.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Источник: Элгезит