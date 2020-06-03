Байден: «Не стану раздувать ненависть, если меня изберут президентом»

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда, из-за которой разгорелись протесты, Байден называл «тревожным звонком».

Бывший вице-президент и вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во вторник выступил c крупным публичным заявлением, обещав в случае избрания не «раздувать пламя ненависти» и стремиться к исцелению ран, долгое время причиняющих боль американцам.

Байден выступил в Филадельфии, где, как пишет «Голос Америки», в последние дни протесты подчас приобретали насильственный характер. Байден критически оценил реакцию президента США Дональда Трампа на демонстрации, в частности, его решение провести фотосессию у исторической церкви неподалеку от Белого дома после того, как правоохранительные органы применили слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся там демонстрантов.

«Когда мирных демонстрантов по приказу президента разгоняют от порога народного дома, Белого дома, с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат, чтобы организовать фотосессию у благородной церкви, можно простить нас за убеждение, что президента больше интересует власть, чем принципы», – сказал Джо Байден.

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда, из-за которой разгорелись протесты, Байден называл «тревожным звонком».

Как отмечает «Голос Америки», в своем выступлении бывший вице-президент стремился соблюсти баланс между признанием закономерности общественного гнева и осуждением актов насилия.

Байден покинул родной штат Делавэр впервые с середины марта, когда из-за пандемии коронавируса он самоизолировался у себя дома.

Источник: Азаттык