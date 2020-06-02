Не более 12 человек в час и санитарный набор в подарок: как будет проходить голосование за поправки в Конституцию РФ

Центризбирком РФ разъяснил, как будет проходить голосование за поправки в Конституцию РФ, назначенное на 1 июля 2020 года.

Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, санитарные меры безопасности предусмотрены для всех участников избирательного процесса.

Чтобы исключить очереди на избирательных участках, голосование продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля. В этот период УИК будут работать с 8.00 до 20.00. Избиратель может придти в любое удобное для себя время, но количество голосующих в час не должно превышать 8-12 человек. Предполагается, что в день на участок будет приходить около ста человек вместо 700 как на обычных выборах. Каждый день после закрытия участка ящики для бюллетеней будут опечатываться, а на следующее утро снова открываться. «Все эти процедуры жестко предусмотрены, чтобы обеспечить тайну голосования и чистоту процедуры», – подчеркнула Элла Памфилова.

В течение шести дней, с 25 по 30 июня, в населенных пунктах допускается голосование вне помещений, то есть прямо на улице, если есть такая возможность. Но при этом сохраняется ограничение по числу приема избирателей в час. При желании жильцов можно организовать голосование во дворе своего дома – для этого нужно подать заявку в участковую комиссию. Если заявок наберется достаточное количество, комиссия договаривается с избирателями об удобной дате, выезжает на место и организует голосование с 10 до 12 часов. Таким же способом проголосовать за поправки в Конституцию смогут жители отдаленной сельской территории – они могут подать заявки и дождаться выезда комиссии к ним.

При приеме избирателей все участковые комиссии будут работать по следующему алгоритму:

1.На входе у каждого посетителей измеряется температура тела бесконтактным способом. Если температура повышена, то гражданина проводят в отдельное помещение, при необходимости, вызывают ему врача. Но он сможет проголосовать, для этого в помещении будет стоять переносной ящик для бюллетеней.

2.После измерения температуры избиратель получает маску, перчатки, одноразовую ручку и проходит к члену участковой комиссии по специальной разметке. Указатели нужны, чтобы не допустить пересечения потока посетителей, отметили в ЦИК.

3. Члены участковой комиссии, работающие с документами, будут отделены защитным экраном. Идентификация избирателя будет проходить бесконтактно. То есть на расстоянии метра гражданин открывает и показывает члену УИК свой паспорт, в этот момент он может опустить маску на лице. Далее член комиссии сверяет паспортные данные по реестру избирателей, и если все в порядке, выдает бюллетень.

4. Кабинки для голосования будут без штор. Для обеспечения тайны выбора они должны быть расположены одной стороной к стене. После голосования избиратель опускает бюллетень в ящик и выходит из участка с другой стороны от входа. Все предметы на избирательном участке – столы, ящики, кабинки – должны регулярно обрабатываться санитайзерами.

При желании проголосовать за изменения в Конституции можно будет и на дому. Для этого нужно позвонить в участковую комиссию или оформить заявку на портале госуслуг, договориться об удобном времени и ждать прихода членов УИК. Как рассказала Элла Памфилова, этот способ голосования тоже будет проходить бесконтактно. Члены комиссии будут в легких медицинских халатах (не в защитных костюмах, подчеркнула председатель ЦИК) с обязательным набором санитарных средств. Они оставят на ручке двери пакет с «комплектом избирателя» – маска, перчатки, ручка, бюллетень, информационный буклет – и позвонят. Избиратель также показывает паспорт на расстоянии, забирает пакет, а затем отдает бюллетень с проставленной галочкой.

Третий способ волеизъявления по поправкам в Конституцию – дистанционное электронное голосование. Но этим смогут воспользоваться только три региона России, которые будут наиболее подготовлены к цифровизации. Заявки от субъектов ЦИК еще принимает.

Помимо этого, при голосовании будет действовать схема прикрепления к удобному участку, как на обычных выборах. Для этого нужно с 5 по 21 июня подать заявление через МФЦ, портал госуслуг, территориальную комиссию, с 16 по 21 июня такие заявки принимают участковые комиссии.

Элла Памфилова подчеркнула, что на каждом этапе голосования будут присутствовать общественные наблюдатели, которых назначают общественные палаты регионов. «Для нас это дело чести. Надеюсь, что наблюдателей хватит на все семь дней голосования», – заявила председатель Центризбиркома. Также она попросила по максимуму подготовить кадровый резерв в участковых комиссиях, чтобы при организации голосования не столкнуться с нехваткой сотрудников.

Источник: newdaynews.ru