В Казахстане трое арестованных умерли после предполагаемого отравления в спецприемнике

В Кокшетау, административном центре Акмолинской области Казахстана, по меньшей мере трое арестованных умерли в результате предполагаемого отравления в приемнике-распределителе.

Местный новостной сайт Kokshetau.asia сообщил 2 июня, что в больницу из полицейского приемника-распределителя с «симптомами тяжелого отравления» доставлены шесть человек.

По данным пресс-службы полиции Акмолинской области, в ночь на 28 мая госпитализированы шесть жителей города Кокшетау, которые в момент инцидента отбывали административный арест и содержались в одной камере. Пять из них отбывали арест по обвинению в нарушении правил дорожного движения, одному было предъявлено обвинение в мелком хулиганстве, следует из официального сообщения.

«На сегодняшний день трое человек скончались, трое находятся в лечебном учреждении. Сейчас мы ждем результатов судебно-медицинской экспертизы», — сообщили Азаттыку в пресс-службе 2 июня. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По данным СМИ, ранним утром «у всех одновременно начались судороги, были и другие симптомы тяжелого отравления». Первыми скончались 41-летний и 32-летний пациенты. Третьему умершему было 35 лет. В реанимации находятся двое человек, их состояние тяжелое.

Источник: “Служба новостей Центральной Азии”