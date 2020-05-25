Китай обвинил США в подстрекательстве к «новой холодной войне»

Это опасно и поставит под угрозу мир во всем мире», – считает глава китайского внешнеполитического ведомства.

Некоторые политические силы в США подталкивают мировое сообщество к «новой холодной войне», заявил министр иностранных дел Китая Ван И в кулуарах Национального народного конгресса в Пекине, сообщает Bloomberg.

«Некоторые политические силы США берут в заложники китайско-американские отношения, пытаясь подтолкнуть эти связи на грань так называемой новой холодной войны. Это опасно и поставит под угрозу мир во всем мире», – считает глава китайского внешнеполитического ведомства.

Он также обвинил США в срыве исторических переговоров о ядерных вооружениях, которые вели Вашингтон и Пхеньян. «Мы видели некоторые позитивные шаги, предпринятые КНДР в последние несколько лет в направлении деэскалации и денуклеаризации. К сожалению, США не ответили на эти шаги по существу. Это главная причина продолжающегося тупика в диалоге с КНДР», сказал глава МИД КНР.

Как писал «Новый День», накануне Ван И заявил, что Китай готов совместно с Россией решительно отстаивать итоги Второй мировой войны. «Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности», – заявил он.

Источник: newdaynews.ru