Жириновский предложил ограничить возвращение трудовых мигрантов в Россию

Россия, по мнению Жириновского, сможет закупить эти товары в больших объемах и по предоплате.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов, уехавших на родину из-за вспышки коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале, сообщает Lenta.ru.

Политик объяснил инициативу тем, что после снятия ограничений в стране может появиться большое число безработных россиян и в первую очередь занять трудовые места должны будут именно они.

Жителям Средней Азии лидер ЛДПР предложил работать дома и производить фрукты, овощи, ягоды и другую продукцию, которая там растет. Россия, по мнению Жириновского, сможет закупить эти товары в больших объемах и по предоплате.

Источник: Элгезит