(Видео) В Перу пьяный политик залез в гроб, чтобы избежать ареста

В условиях эпидемии коронавируса у многих людей нешуточно развилась смекалка.
Мэр маленького городка Тантара в центральной части Перу решил инсценировать собственную смерть. На трезвую голову ни один человек не решит добровольно лезть в гроб, но Хайме Роландо Урбина Торрес был в стельку пьян.
В Перу на время карантина власти ввели комендантский час, запрещающий находиться на улице после установленного времени. Но мэр Тантары оказался бунтарем. Вместе с друзьями он напился и начал буянить. Местные жители вызвали полицию, видимо, им было обидно, что мэру можно шуметь в комендантский час, а им - нет. Полицейские не заставили себя долго ждать и оперативно приехали на место. Почувствовавшая неладное пьяная компания решила скрыться, но не тут-то было. В этот момент им и пришла гениальная идея: лечь в гробы и притвориться мертвыми. Полицейские, по их мнению, должны были решить, что это трупы людей, умерших от коронавируса.
Но было одно «но» - у гробов не оказалось крышек, а некоторые гуляки уснули и захрапели по-молодецки. Мэр Торрес вместе со своими друзьями был задержан и отправлен в участок.
Источник: kp.kg
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