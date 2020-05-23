В России за сутки от коронавируса скончались 150 человек

На 22 мая общее количество жертв Covid-19 в стране достигло 3249 человек.
За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 150 пациентов, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
На 22 мая общее количество жертв Covid-19 в стране достигло 3249 человек.
Сегодня оперштаб сообщил о 8894 новых случаях коронавируса в России, общее количество зараженных в стране составляет 326 448 человек.
Источник: centralasia.media
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