В России за сутки от коронавируса скончались 150 человек

На 22 мая общее количество жертв Covid-19 в стране достигло 3249 человек.

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 150 пациентов, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

На 22 мая общее количество жертв Covid-19 в стране достигло 3249 человек.

Сегодня оперштаб сообщил о 8894 новых случаях коронавируса в России, общее количество зараженных в стране составляет 326 448 человек.

Источник: centralasia.media