Индия побила рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Индии зарегистрировано рекордное количество новых случаев коронавируса, заявило Министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, в стране за сутки было выявлено более 6 тыс. зараженных.
Общее количество случаев коронавируса в стране достигло 118 501. Скончались 3853 пациента.
На днях в Индии были ослаблены карантинные меры в регионах, где наблюдалось снижение распространения вируса. Режим был введен 25 марта и срок должен был истечь 31 мая.
Источник: centralasia.media
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