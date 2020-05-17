(Видео) Покушение на главу МИД Объединенных Арабских Эмиратов

Выжил ли Абдулла бин Зайд или мертв – неизвестно

Покушение на жизнь министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллы бин Зайда аль-Нахайяна произошло в Абу-Даби. Об этом сообщает Straturka.

Заминированный автомобиль взорвался на дороге во время движения кортежа министра. Видео теракта распространилось в соцсетях.

Издание предполагает, что Абдулла бин Зайд погиб от полученных ранений, однако официальной информации по этому поводу нет. Он мог и выжить, допускают журналисты.

Абдулла бин Зайд — сын основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Зайда бин Султана аль-Нахайяна и младший брат действующего главы президента Халифы ибн Зайда аль-Нахайяна. Ранее он занимал пост министра информации и культуры.

Источник: vesti.kg