В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 2691

Сейчас в Узбекистане проходят лечение 522 пациента. Среди них у 8 граждан состояние тяжелое.
По состоянию на 10:00 часов 16 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2691 (+5), сообщил Минздрав.
Из подтвержденных новых случаев 1 выявлен у гражданина, являющегося водителем международного грузового автомобиля дальнего следования и прибывшего 14 мая нынешнего года из России. А 4 новых случая (все они из Навоийской области) выявлено у тех, кто находился на карантине.
В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2158 человек, в настоящее время показатель выздоровления составляет 80 процентов.
Сейчас в Узбекистане проходят лечение 522 пациента. Среди них у 8 граждан состояние тяжелое.
Источник: centralasia.media
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