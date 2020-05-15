(Видео) Подробную 3D-модель коронавируса создали российские разработчики

Студия Visual Science, которая занимается научной визуализацией, создала детальную 3D-модель SARS-CoV-2.
Как рассказывают в компании, анимация основана на современных научных данных о строении коронавирусов, пишет meduza.
Visual Science работали над моделью в течение трех месяцев, в том числе общались с вирусологами. Ранее студия уже создавала детализированные модели ВИЧ, а также возбудителей лихорадок Зика и Эбола.
Специалисты учли все: от узнаваемой во всем мире формы вируса до его генетического материала, показанного на срезе. Трехмерная модель позволяет лучше понять строение SARS-CoV-2, а также детально ознакомиться с малейшими частичками штамма, который держит в страхе весь мир.
Источник: Элгезит
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