(Видео) Подробную 3D-модель коронавируса создали российские разработчики

Студия Visual Science, которая занимается научной визуализацией, создала детальную 3D-модель SARS-CoV-2.

Как рассказывают в компании, анимация основана на современных научных данных о строении коронавирусов, пишет meduza.

Visual Science работали над моделью в течение трех месяцев, в том числе общались с вирусологами. Ранее студия уже создавала детализированные модели ВИЧ, а также возбудителей лихорадок Зика и Эбола.

Специалисты учли все: от узнаваемой во всем мире формы вируса до его генетического материала, показанного на срезе. Трехмерная модель позволяет лучше понять строение SARS-CoV-2, а также детально ознакомиться с малейшими частичками штамма, который держит в страхе весь мир.

Источник: Элгезит