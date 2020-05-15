За сутки от коронавируса в России скончались 113 человек

В России за последние сутки от коронавируса скончались 113 пациентов, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Также в оперштабе сегодня сообщили о 10 598 случаях заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения в России достигло 262 843 человека, количество скончавшихся — 2418.

Источник: centralasia.media