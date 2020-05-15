В Москве угнали грузовики с медицинскими масками на 28 млн рублей. Груз сопровождали кыргызстанцы, - СМИ

ейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

В Москве угнали грузовые автомобили с медицинскими масками на 28 млн рублей. Груз сопровождали уроженцы Кыргызстана. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По предварительным данным, груз был из Екатеринбурга. Сопровождающие должны были доставить маски на один из складов в Солнечногорске.

«По пути в сторону области Mercedes из кортежа остановили. Это произошло в районе Бусиновского проезда. Пока у предпринимателя проверяли документы, его грузовики с масками исчезли. Водители перестали выходить на связь с бизнесменом», - сообщает телеканал.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

«Машины передвигались с незарегистрированными номерами. Кроме того, проверяется версия о том, что остановку машины предпринимателя мог организовать соучастник, не имеющий отношения к ГИБДД», - отметили в СМИ.

Источник: РЕН ТВ