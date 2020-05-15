Трамп потерял из-за коронавируса двух близких друзей

"Они скончались, и это ужасно", - добавил Трамп.
Дональд Трамп в четверг заявил, что пятеро человек, которых он лично знал, двое из них были его близкими друзьями, скончались после заражения коронавирусом COVID-19.
"Я потерял пятерых знакомых, двое из которых были моими очень хорошими друзьями", - заявил Трамп, выступая перед работниками Центра распределения медицинского оборудования в штате Пенсильвания.
Он добавил, что обычно в случае заболевания простудой или гриппом люди уже через пару дней лечения чувствуют себя лучше. Однако в случае заражения коронавирусом состояние его друзей через такое же количество дней только ухудшилось, передает слова Трампа Интерфакс.
"Вы звоните спустя два дня, чтобы узнать, как они себя чувствуют, и вам отвечают: "Сэр, они в коме", - сказал президент США.
В то же время Трамп отметил, что до заболевания COVID-19 здоровье его знакомых было не в лучшей форме, и их вес не был "идеальным".
"Они скончались, и это ужасно", - добавил Трамп.
Источник: Кабар
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