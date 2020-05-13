В Сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

Законопроект поддержали еще восемь сенаторов-республиканцев.

Сенатор США Линдси Грэм сообщил, что внес законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19. Об этом сообщило РИА Новости.

Законопроект «Об ответственности за COVID-19» предлагает президенту Дональду Трампу вводить санкции, если КНР не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания.

«Я уверен, что без обмана со стороны Коммунистической партии Китая вируса здесь, в США, не было бы. Китай отказывает международному сообществу провести расследование в лаборатории в Ухане. Они отказывают расследовать то, как началась вспышка. Я уверен, что Китай никогда не будет сотрудничать ни с одним серьезным расследованием, если его не заставить», — сообщил линдси Грэм.

Законопроект поддержали еще восемь сенаторов-республиканцев.

Документ предлагает в течение двух месяцев подтвердить конгрессу, что КНР представила полный отчет по возникновению пандемии и закрыла все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей.

«Без данного подтверждения президенту разрешат наложить санкции — такие, как заморозка активов, запрет на въезд, отзыв виз, запрет финансовым институтам США давать кредиты или заниматься андеррайтингом для бизнеса в Китае, запрет китайским фирмам размещать свои ценные бумаги на американских биржах», — говорится в заявлении.

Перспективы законопроекта неясны. Дональд Трамп критикует Китай и публично размышляет о том, как заставить Пекин «заплатить цену» за пандемию. При этом демократы, у которых большинство в палате представителей не поддерживают идею введения санкций против КНР из-за вируса.

КНР все обвинения США в недостаточной прозрачности отвергает.

Источник: РИА Новости