Европа готовится ко второй волне коронавируса

Правительства по всему Евросоюзу начинают ослаблять карантинные меры, предупреждая при этом, что борьба с коронавирусом далека от окончания.

Замедление роста числа зараженных и умерших может ослабить бдительность людей, с наступлением теплой погоды они будут меньше соблюдать правила социального дистанцирования и гигиены.

Как сообщает Euronews, основываясь на изучении предыдущих пандемий, эксперты делают вывод, с разной степенью уверенности, что и в этот раз нашествие коронавируса повторится.

«Страны-члены должны готовиться к вероятным вторым волнам инфекций, улучшая существующие системы эпиднадзора. В тесном взаимодействии с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний Комиссия создаёт каналы оповещения о повторном увеличении риска. Они позволят гражданам понять, что новые волны могут возникнуть, даже если с начальной волной удалось успешно справиться», - сказал представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмэкер.

Некоторые члены Европарламента предлагают национальным правительствам частично передать подобные вопросы в введение всего Евросоюза.

«Важно, чтобы каждая страна готовилась ко второй волне, если она придёт. Думаю, что коронный кризис показал необходимость усиления сотрудничества внутри Союза в области политики здравоохранения. Думаю, что нам нужно больше компетенции на уровне ЕС», - сказала шведский социалист Ютте Гутеланд.

В Германии установили крайний уровень заражения в 50 новых случаев в неделю на 100 тыс жителей. Если он будет превышен, меры противодействия увеличатся.

По словам главы немецкого исследовательского Института Пауля Эрлиха, в каждой стране должно быть наготове достаточно отделений интенсивной терапии и мест в больницах для тех, кто страдает от серьезных заболеваний, связанных с Covid-19.

«Мы должны задержать вторую волну и выиграть время для поиска методов лечения. В нашем Институте мы производим научные советы в области биомедицины и способствуем ускорению разработки вакцин в интересах общественного здравоохранения Всё это поможет нам в долгосрочной перспективе», - сказал доктор Клаус Чичутек.

Учёный предупреждает, что люди должны готовится к возвращению карантинных мер, хотя во второй раз они будут ещё более болезненными.

«Правительства должны рассмотреть такие шаги уже сейчас. Это зависит от инфекционного уровня. Метод будет заключаться в том, чтобы снова ввести карантин в случае значительного увеличения. Нам нельзя расслабиться, даже если вирус исчезнет, а этого ожидать не приходится, или у нас появятся очень хорошие методы лечения и вакцины. В любом случае это всё продлится долго», - заключил Чичутек.

Источник: centralasia.media