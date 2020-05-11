Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,1 миллиона человек

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 4 миллиона 102 тысячи 955 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Самое большое число заразившихся отмечено в США – 1 миллион 329 тысяч 799 человек, следом идут Испания – 224 тысячи 449, Великобритания – 220 тысяч 449, Италия – 219 тысяч 70, Россия – 209 тысяч 688.
Жертвами коронавируса в мире стали 282 тысячи 719 человек. В США умерли 79 тысяч 528 человек, Великобритании – 31 тысяча 930, Италии — 30 тысяч 560, Испании — 26 тысяч 621, Франции – 26 тысяч 383.
По Кыргызстану на утро 11 мая выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по республике количество подтвержденных случаев составляет 1016. Умерли 12 человек, выздоровели 688.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Источник: Элгезит
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