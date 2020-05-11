Токаев сделал заявление о карантине

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о карантине в этой стране.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает Tengrinews.kz.

"Сегодня на всей территории страны прекращается действие режима чрезвычайного положения. Однако в ряде регионов сохраняется угроза заражения. Эпидемия не побеждена полностью. Пандемия все еще представляет опасность для здоровья населения. Поэтому карантинные ограничения будут сниматься постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе", - заявил Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения.

Источник: tengrinews.kz