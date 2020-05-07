В США убили ученого, который был на пороге открытия по COVID-19

Бин Лю, ученый из Университета Питтсбурга, занимавшийся исследованием коронавирусной инфекции, найден мертвым, сообщил журнал People.

Как отмечает издание, полиция обнаружила тело 37-летнего специалиста в субботу. Предполагаемый убийца также найден мертвым в машине, полицейские считают, что он покончил с собой.Сообщается, что мужчины были знакомы.

"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.

По последним данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч пациентов скончались.

Источник: РИА Новости.