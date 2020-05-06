Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось на 21 и достигло 4298

Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день общее количество случаев коронавируса в стране составляет 4298.
По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:25 в Казахстане зарегистрирован 21 новый случай коронавируса, из них в городе Шымкент - 6, Западно-Казахстанской области - 5, Кызылординской области - 4, Атырауской области - 3, Мангистауской области - 2, Костанайской области - 1.
Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день общее количество случаев коронавируса в стране составляет 4298.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1392;
- Нур-Султан – 754;
- Атырауская область – 226;
- Шымкент – 222;
- Кызылординская область – 222;
- Западно-Казахстанская область – 208;
- Карагандинская область – 169;
- Актюбинская область – 168;
- Алматинская область – 163;
- Жамбылская область – 162;
- Туркестанская область – 155;
- Павлодарская область – 152;
- Акмолинская область – 101;
- Мангистауская область – 90;
- Костанайская область – 54;
- Восточно-Казахстанская область – 30;
- Северо-Казахстанская область – 30.
Источник: centralasia.media
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