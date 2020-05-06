Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось на 21 и достигло 4298

Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день общее количество случаев коронавируса в стране составляет 4298.

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:25 в Казахстане зарегистрирован 21 новый случай коронавируса, из них в городе Шымкент - 6, Западно-Казахстанской области - 5, Кызылординской области - 4, Атырауской области - 3, Мангистауской области - 2, Костанайской области - 1.

Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день общее количество случаев коронавируса в стране составляет 4298.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1392;

- Нур-Султан – 754;

- Атырауская область – 226;

- Шымкент – 222;

- Кызылординская область – 222;

- Западно-Казахстанская область – 208;

- Карагандинская область – 169;

- Актюбинская область – 168;

- Алматинская область – 163;

- Жамбылская область – 162;

- Туркестанская область – 155;

- Павлодарская область – 152;

- Акмолинская область – 101;

- Мангистауская область – 90;

- Костанайская область – 54;

- Восточно-Казахстанская область – 30;

- Северо-Казахстанская область – 30.

Источник: centralasia.media