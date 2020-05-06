В Великобритании зарегистрировано больше смертей, чем в Италии

Число жертв эпидемии Covid-19 в Великобритании превысило 29 420 – это больше, чем в Италии, где погибли 29 315 человек.
Би-би-си обращает внимание, что эпидемия распространилась в Великобритании "быстрее", чем в Италии.
Британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что реальную и полную картину можно будет увидеть лишь после окончания пандемии.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, общее количество жертв пандемии в мире превысило четверть миллиона. Самый первый известный в Европе случай заражения, как выяснилось в последние дни, произошёл на месяц ранье, чем считалось – таковы оценки французских врачей, обнародованные во Франции после повторного изучения анализов, взятых у одного из подозреваемых ранее носителей в конце декабря 2019 года.
Среди государств, объявивших в последние дни о начале смягчения ограничений и требований самоизоляции, названа Индия, несмотря на беспрецедентно высокие показатели инфицирования и смертельных случаев.
Источник: Азаттык
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