Количество зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 4 тысячи

Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 4028.

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:35 в Казахстане зарегистрированы 40 новых случаев коронавируса, из них в городе Алматы - 26, Алматинской области - 6, Западно-Казахстанская области – 4, Туркестанская области – 2, Акмолинской области - 1, городе Нур-Султан - 1.

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Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 4028.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- в городе Алматы – 1317;

- Нур-Султане – 701;

- Кызылординской области – 214;

- Шымкенте – 213;

- Западно-Казахстанской области – 193;

- Атырауской области – 184;

- Актюбинской области – 160;

- Карагандинской области – 159;

- Алматинской области – 156;

- Жамбылской области – 154;

- Павлодарской области – 150;

- Туркестанской области – 143;

- Акмолинской области – 101;

- Мангистауской области – 74;

- Костанайской области – 50;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Восточно-Казахстанской области – 29.



Источник: centralasia.media