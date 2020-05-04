Майк Помпео: «Китай ответит за дезинформацию о коронавирусе»

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC News в воскресенье заявил, что власти Китая сделали всё возможное, чтобы мир не смог вовремя узнать об угрозе COVID-19.

По его словам, это было классической попыткой коммунистической дезинформации, и они за это «ответят», цитирует ABC News слова главы Госдепартамента США.

О том, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса, сообщило австралийское издание «Дейли Телеграф» со ссылкой на 15-страничный доклад союза западных спецслужб, в котором участвуют эксперты США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Создавая угрозу для других стран, правительство Китая скрывало информацию о появлении коронавируса, принуждало врачей к молчанию и отказывалось предоставлять биоматериалы зарубежным специалистам, которые могли бы своевременно начать работы по созданию вакцины, говорится в докладе.

Его авторы отмечают, что еще в начале декабря 2019 года власти Китая имели информацию о способности вируса распространяться от человека к человеку. Этот факт, однако, как считают западные спецслужбы, отрицался вплоть до 20 января. Авторы доклада пишут, что 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и запретил публиковать информацию о новой инфекции.

«Немецкая волна» в своей публикации о начальной фазе распространения вируса, пишет, что правительство Австралии обучало и финансировало группу китайских ученых из лаборатории, занимавшейся генетическими модификациями смертоносных коронавирусов. Эти вирусы, говорится в статье, могли передаваться от летучих мышей к человеку, и средств противодействия этому не было.

В субботу в ряде мировых СМИ появились публикации о том, что группе китайских ученых под руководством доктора Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, удалось установить: как минимум один вирус из примерно 50-ти, обнаруженных в пещере в провинции Юньнань, весьма похож на вирус SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию COVID-19.

Между спецслужбами, входящими в альянс западных разведок, возникли разногласия. Австралийская разведка считает, что вирус появился на рынке в Ухане, что совпадает с официальной версией властей Китая. Однако американское разведывательное сообщество, куда входят 17 спецслужб, в частности ЦРУ и ФБР, пока не обнародовало свои окончательные выводы.

Источник: Азаттык