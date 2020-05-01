Россия переживает коронавирусную паранойю: эпидемия психических расстройств становится реальностью

Российские ученые опасаются, что вместе с объявленной эпидемией коронавируса и режимом самоизоляции Россию накроет масштабная волна психических расстройств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты предупреждают о появившихся признаках «шизофренического расщепления», деформации форм взросления ребенка и рисках остаться виртуальной реальности после завершения карантина.

Как считает директор Института исследований проблем психического здоровья Владимир Менделевич, всплеск невротических расстройств после окончания объявленной эпидемии коронавируса не вызывает сомнений. По его словам, уже сейчас в обществе зафиксирован всплеск параноидальных проявлений. «Люди считают, что правду от нас скрывают, но режим самоизоляции избыточен. Мы боялись и продолжаем бояться сочетания двух эпидемий – эпидемии коронавируса и эпидемии психической. В массовом сознании нет симптомов. Есть деструктивные психические реакции неинфицированных людей – тревога, тревожность, страх, депрессия, отдельно можно говорить о паранойе – бредподобном поведении… Здесь мы обнаруживаем также шизофреническое расщепление», – сказал Менделевич, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

При этом эксперт подчеркнул, что это состояние накладывается кризис доверия. «Говорят, надо адекватно реагировать в условиях пандемии. Но адекватно реагировать вне исчерпывающей научной информации и доверия – невозможно. Адекватность – соответствие тому, что ты знаешь. А доверия к официальной информации нет, и не было. Когда людям говорили, что в РФ нет и не было цифр смертности, о которых пишется в соцсетях, люди не верили и продолжают не доверять», – пояснил Менделевич.

Заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик со своей стороны уточнил, кто кризис доверия, который наблюдался в России и остальном мире еще до эпидемии, является сейчас крайне отягчающим фактором. «Важно понимать, что мы вошли в пандемию в условиях глобального социального пессимизма и коллапса доверия к социальным институтам. В условиях пандемии доверие к власти и СМИ оказывается под угрозой в первую очередь. Сейчас крайне важно предоставить план перезапуска экономики, наметить несколько вех и критериев перехода от одной экономики к другой, дать людям информацию, опираясь на которую они могли бы планировать будущее», – подчеркнул он.

Нестик также обратил внимание, что крупные эпидемии всегда сопровождались ростом межгрупповой напряженности. «Тревога по поводу коронавируса повышает чувствительность личности к негативной информации, заставляет переоценивать другие угрозы. Искусственное нагнетание повышает шаблонность мышления и снижает способность критического мышления. Большинство психологов ожидает очень долгосрочного эффекта, речь идет о нескольких годах. Многое зависит от соотношения страха и переживания», – считает эксперт.

Президент Российской академии образования, глава Российского психологического общества Юрий Зинченко также подчеркнул, что одним из важнейших факторов риска в нынешней ситуации является высокий уровень тревожности.

«С одной стороны, мы понимаем, что у всех есть базовый уровень тревоги, и это нормально, когда мы адекватно реагируем на опасность. Но, если тревога продолжается и добавляется ситуация неопределенности, что часто бывает, тревога трансформируется в тревожность. Ее длительное воздействие, в свою очередь, может приводить к страху. Страх нас может выводить на паническое поведение, неконтролируемое», – сказал он.

Зинченко также отметил, что хотя технический прогресс сейчас дает большие возможности минимизировать негативный эффект на психику, необходимо учитывать риски цифровизации. «Насильная цифровизация жизни тоже сказывается на нашем состоянии здоровья, в первую очередь, эмоциональном», – сказал эксперт.

Вместе с тем Зинченко пояснил, что часть вызовов уже заметна. Речь идет о деформации традиционных форм взросления ребенка и новых формах зависимого поведения. «Мы сейчас погружены в «цифру». На эту колею нужно было перейти, чтобы легче пережить и переживать изоляцию, в которой мы находимся, и ограничения, которые введены. Но нужно помнить, что наступит снятие ограничений. И нам нужно будет покинуть цифровую зону без потерь, чтобы никто не завис и никто не остался там. Это отельный вопрос для всего общества», – сказал эксперт, уточнив, что особенно это важно отлеживать в отношении детей и подростков.

Как отметил председатель российского комитета по биоэтике при комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, академик РАН Александр Чучалин, в таких условиях, когда психологическое и психическое здоровье граждан оказывается крайне уязвимым, важно не допустить расцвета оккультизма. «Мы можем повторить историю, которая начиналась перед распадом СССР, когда экстрасенсы, около оккультные люди могут завладеть обществом. Негативные эмоции будут нарастать, это избежать невозможно», – подчеркнул он.

Источник: newdaynews.ru