Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.

Так, в 08:08 мск нефть марки Brent с поставкой в июле стоила $27,09, показав рост на 2,3%. На максимуме фьючерс на Brent стоил $27,7 (03:10 мск), передает РБК.

Нефть марки WTI (июньский фьючерс) в 08:10 мск торговалась на уровне $19,46, увеличившись на 3,2%. В моменте WTI стоила $20,3.

Источник: Кабар