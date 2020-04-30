Таджикистан официально признал факты заражения коронавирусом в стране

Минздрав Таджикистана официально признал факты заражения коронавирусом в стране, зафиксировано 15 случаев инфицирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«На сегодняшний день официально тестами подтверждено 15 случаев заболевания коронавирусом в Таджикистане», — сообщили в Минздраве. По данным собеседника агентства, десять заболевших выявлены в Душанбе, пять — в Согдийской области на севере страны.



Источник: Элгезит