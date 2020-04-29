Число случаев заражения COVID-19 в Узбекистане достигло 1955

По состоянию на 29 апреля 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1955, сообщает пресс-служба Минздрава РУз.
За сутки в стране был подтвержден 31 случай заражения COVID-19, выздоровели от коронавирусной инфекцией и переведены в реабилитацию 100 человек.
В Узбекистане продлили действие всех карантинных мер до 10 мая. Однако, с 25 апреля начались смягчения этих мер для некоторых субъектов предпринимательства и регионов с благополучной эпидемиологической обстановкой.
На сегодня в Узбекистане от коронавирусной инфекции полностью излечилось 992 пациента, скончались 8 человек.
Источник: Кабар
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