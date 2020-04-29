Коронавирус станет сезонным заболеванием, – китайские ученые

По мнению китайских ученых, коронавирус не получится искоренить полностью, как это было с атипичной пневмонией, и он станет сезонным заболеванием, как грипп.
Об этом сообщает Новости Mail.ru.
«Скорее всего, это будет эпидемия, которая долгое время сосуществует с людьми, становится сезонной и сохраняется в организме человека», — сообщил директор Института биологии патогенов Академии наук Китая Джин Ци.
Согласно данным Университета Джона Хопкинса, на 29 апреля по всему миру зафиксировано свыше 3 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 200 тысяч скончались.
Источник: reporter.kg
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