Коронавирус станет сезонным заболеванием, – китайские ученые

По мнению китайских ученых, коронавирус не получится искоренить полностью, как это было с атипичной пневмонией, и он станет сезонным заболеванием, как грипп.

Об этом сообщает Новости Mail.ru.

«Скорее всего, это будет эпидемия, которая долгое время сосуществует с людьми, становится сезонной и сохраняется в организме человека», — сообщил директор Института биологии патогенов Академии наук Китая Джин Ци.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, на 29 апреля по всему миру зафиксировано свыше 3 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 200 тысяч скончались.

Источник: reporter.kg