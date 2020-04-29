В Казахстане количество выявленных случаев коронавируса превысило 3 тысячи

На утро 29 апреля в Республике Казахстан зафиксированы еще 36 случаев заболевания коронавирусом, пишет nur.kz.
Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Казахстане увеличилось до 3 тысяч 63 человек. Больше всего заболевших насчитывается в южной столице — Алматы (924), далее — в Нур-Султане (612). Эти города лидируют по числу заражений. Меньше всего больных в настоящее время в Мангистауской области (34).
С момента начала распространения болезни жертвами коронавируса стали 25 человек. 8 из них — жители города Алматы.
Источник: Элгезит
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