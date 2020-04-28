В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось на 15 и достигло 1939

По состоянию на 14:00 часов 28 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1939.

По данным Минздрава, число новых случаев увеличилось на 15 человек.

В настоящее время общее число вылеченных по стране составляет 900 человек, скончались 8 пациентов.

Источник: centralasia.media