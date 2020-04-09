Высокий суд Великобритании отменил ордера в отношении особняков, связанных с Алиевым и Назарбаевой

Высокий суд Лондона 8 апреля отменил "ордера на богатство неустановленного происхождения" в отношении трех объектов недвижимости, в том числе особняка, жильцом которого заявлен Нурали Алиев, старший внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ордера были выпущены по запросу Национального агентства по борьбе с преступностью в рамках кампании по противодействию отмыванию денег, полученным незаконным путем. Недвижимость стоимостью около 80 миллионов фунтов стерлингов (около 104 миллионов долларов - Ред.) находится во владении офшорных компаний, связанных с Нурали Алиевым и его матерью Даригой Назарбаевой. Правоохранительные органы Великобритании требовали объяснить происхождение средств, на которые она была приобретена.

Высокий суд Лондона отменил все три ордера. Как заявила судья Ланг в судебном постановлении, ее "не удовлетворили" представленные на суде доказательства.

Национальное агенство стремилось доказать, что два особняка и квартиры в лондонской столице были приобретены на "незаконно полученные средства" покойного Рахата Алиева, отца Нурали и бывшего мужа Дариги Назарбаевой. Судья Ланг сочла "недостоверной" озвученную на суде информацию, что именно он являлся основателем офшорных компаний, владеющих недвижимостью, и "спонсором" этих покупок.

Согласно решению суда, источником средств является "экономически независимая" Дарига Назарбаева.

Агентство Рейтер процитировало представителей Дариги Назарбаевой и заявление Нурали Алиева. Первые заявили, что Назарбаева "полностью оправдана" и выразили разочарование, что той пришлось "бороться против драконовских процедур, чтобы вернуть себе доброе имя".

Алиев, в свою очередь, назвал расследование "прошедшим с нарушениями и безосновательным". По его словам, Национальное криминальное агентство Великобритании направило "беспочвенные иски" и допускало "шокирующие оскорбления" против него, его "семьи и страны".

В Национальном агентстве заявили, что намерены подавать апелляцию. Как сообщил представитель ведомства Грэм Биггар, которого цитируют британские СМИ, его ведомство будет проявлять упорство: "Мы очень четко даем понять, что используем все законодательство в нашем распоряжении для преследования незаконного капитала".

Агентство добилось ордеров и временной заморозки недвижимости в мае прошлого года. Британское законодательство о "богатстве неустановленного происхождения" тогда было применено во второй раз в истории. Первое дело касалось бывшего азербайджанского банкира Джахангира Хаджиева, осужденного за хищения, и его жены Замиры Хаджиевой.

Дарига Назарбаева в настоящее время является спикером сената Казахстана - вторым лицом в стране. Ее бывший муж Рахат Алиев, экс-посол Казахстана в Вене, был найден повешенным в австрийской тюрьме в 2015 году, где он ожидал рассмотрения дела, по которому его обвиняли в убийстве двух казахстанских банкиров в 2007 году.

Источник: Азаттык