В Казахстане выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:00 в Казахстане зарегистрированы еще 32 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны.
Новые случаи зафиксированы в Акмолинской области - 13 случаев, городе Алматы - 1, Кызылординской области - 7, Западно-Казахстанской области - 2, Атырауской области - 3, Карагандинской области - 2, городе Шымкент - 4.
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На сегодняшний день в стране подтверждено 759 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султане - 223;
- Алматы - 120;
- Карагандинской области - 57;
- Акмолинской области – 56;
- Атырауской области - 39;
- Жамбылской области – 45;
- Шымкент – 27;
- Восточно-Казахстанской области - 6;
- Алматинской области - 10;
- Актюбинской области - 11;
- Северо-Казахстанской области - 25;
- Павлодарской области -1;
- Мангистауской области - 6;
- Кызылординской области - 92;
- Западно-Казахстанской области - 4;
- Туркестанской области - 34;
- Костанайской области - 3.
Источник: centralasia.media
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