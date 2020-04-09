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В Казахстане выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:00 в Казахстане зарегистрированы еще 32 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны.

Новые случаи зафиксированы в Акмолинской области - 13 случаев, городе Алматы - 1, Кызылординской области - 7, Западно-Казахстанской области - 2, Атырауской области - 3, Карагандинской области - 2, городе Шымкент - 4.

На сегодняшний день в стране подтверждено 759 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане - 223;

- Алматы - 120;

- Карагандинской области - 57;

- Акмолинской области – 56;

- Атырауской области - 39;

- Жамбылской области – 45;

- Шымкент – 27;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 10;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 6;

- Кызылординской области - 92;

- Западно-Казахстанской области - 4;

- Туркестанской области - 34;

- Костанайской области - 3.

Источник: centralasia.media

           

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