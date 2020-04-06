(Видео) Жизнь после карантина. Как выглядит Ухань после снятия жестких ограничений

Китайский город Ухань, который два месяца провел на строгом карантине из-за вспышки коронавируса, постепенно возвращается к обычной жизни, сообщает Русская служба BBC.

По их данным, люди постепенно выходят на улицу, в городе открываются магазины и парикмахерские. Однако многие ограничения все еще остаются в силе.

«По официальным данным китайских властей, в городе от вируса умерло больше 2,5 тыс. человек. Но многие западные эксперты сомневаются в этой цифре и говорят, что настоящее число жертв выше»,- говорится в сообщении.