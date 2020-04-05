Число зараженных коронавирусом в мире за сутки возросло на 80 тыс.

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире за сутки возросло почти на 80 тыс. и составляет 1 млн 51 тыс. 635, следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.

По данным ВОЗ, за сутки новым типом коронавируса заразились 79 тыс. 332 человека. За все время от коронавируса скончались 56 тыс. 985 человек, а за последние 24 часа в мире умерли 6 тыс. 664 человека.

Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе – 583 тыс. 141.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Источник: Кабар