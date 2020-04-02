(Видео) Принц Чарльз вылечился от коронавируса и обратился к народу

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз вылечился от коронавируса, вышел из карантина и сделал обращение к народу.

Видео было опубликовано на официальной странице резиденции принца в Instagram.

«Переболев коронавирусом, к счастью, в легкой форме, я оказался по ту сторону болезни, но уже не в изоляции. Как мы все понимаем, коронавирус - это странный, пугающий и тревожный опыт, когда невозможно присутствие рядом родных и друзей. Нарушается привычный ход жизни. В такое время мы с женой особенно переживаем о тех, кто потерял своих близких, и о тех, кому приходится терпеть болезни, изоляцию и одиночество», - сказал он в своем обращении (перевод tengrinews.kz).

25 марта стало известно, что принц Чарльз заразился коронавирусной инфекцией и самоизолировался.

Источник: centralasia.media