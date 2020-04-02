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В Турции от коронавируса умер бывший министр здравоохранения, профессор, который лечил первого зараженного

В Турции в борьбе с коронавирусом умер бывший министр здравоохранения Жамиль Ташджиоглу, сообщает турецкое СМИ Haberturk.

Он стал первым врачом, заразившимся и умершим при лечении коронавируса в стране.

О его смерти сообщил его сын Онур Ташджиоглу. «Мы потеряли дорого отца и профессора. Президент Эрдоган выразил свои глубокие соболезнования», - сказал сын покойного.


Профессор лечил первого зараженного коронавирусом в Турции.

Источник: centralasia.media

           

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