В Турции от коронавируса умер бывший министр здравоохранения, профессор, который лечил первого зараженного

В Турции в борьбе с коронавирусом умер бывший министр здравоохранения Жамиль Ташджиоглу, сообщает турецкое СМИ Haberturk.

Он стал первым врачом, заразившимся и умершим при лечении коронавируса в стране.

О его смерти сообщил его сын Онур Ташджиоглу. «Мы потеряли дорого отца и профессора. Президент Эрдоган выразил свои глубокие соболезнования», - сказал сын покойного.



Профессор лечил первого зараженного коронавирусом в Турции.

Источник: centralasia.media