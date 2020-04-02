В Турции за минувшие сутки от коронавируса скончались 63 человека

В Турции число жертв коронавируса достигло 277 человек.
За последние сутки от коронавируса скончались 63 человека. Об этом сообщил ТРТ со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа.
На сегодняшний день общее число инфицированных составляет 15,6 тыс. человек.
По словам министра, в Турции за сегодняшний день было проведено 14, 3 тыс. тестов, были зафиксированы 2,1 тыс. новых случаев заболевания, 333 человека излечились от болезни.
Источник: centralasia.media
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