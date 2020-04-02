В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больных

За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1 тысяча 243 человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на университет Джонса Хопкинса, собирающий актуальную статистику о пандемии.

Предыдущий антирекорд по наибольшему числу жертв коронавируса за сутки был зафиксирован в Италии 27 марта. Тогда скончались 969 человек.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Всего число жертв заболевания в США превысило 5116, всего в стране заразились более 215 тысяч. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке — 1374.

Источник: Элгезит