Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами

Кабинет министров России поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, сообщает РИА новости.

Исключение будет сделано только для рейсов, которые вывозят россиян на родину.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч умерли.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заболели уже свыше 471 тысячи человек, около 21 тысячи скончались, 114 тысячи пациентов вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (свыше шести тысяч погибших), за ней следуют КНР, Испания, Иран, Франция и США. В России 658 заболевших, 29 выздоровели.

Страны принимают экстренные меры для пресечения распространения вируса, закрывая границы, приостанавливая железнодорожное и воздушное сообщение, вводя карантины в городах.

Источник: reporter.kg