В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 65 человек – Минздрав

На 26 марта число заражённых коронавирусом в Узбекистане увеличилось на пять человек и достигло 65.

Как сообщает Минздрав РУз, инфекция была обнаружена у жены, двоих детей и невестки женщины из города Ферганы, которая съездила в малый хадж (Умра) в Саудовскую Аравию.

В настоящее время все они проходят лечение в инфекционной больнице в Фергане.

Другой пациент из Ташкентской области в настоящее время проходит лечение в клинике НИИ вирусологии в столице.

Источник: centralasia.media