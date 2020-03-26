У вице-премьера Испании выявили коронавирус

Первая заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом нового типа.

Об этом сообщили в среду в пресс-службе кабмина страны, передают зарубежные СМИ.

“Тест вице-премьера Кармен Кальво дал положительный результат на коронавирус”, – говорится в заявлении. До этого власти страны сообщали, что 62-летняя замглавы правительства была доставлена в больницу с респираторной инфекцией, в результате чего было решено сделать ей анализ на коронавирус.

Ранее заболевание уже было выявлено у двух испанских министров, а также у супруги премьера Педро Санчеса Бегоньи Гомес.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве обнаружено свыше 47,6 тыс. заболевших, 3434 человека умерли. Таким образом, число погибших от коронавируса в Испании превысило количество жертв в Китае.

Источник: reporter.kg