В Казахстане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом. Всего 80 зараженных

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 16:40 в Казахстане зарегистрирован еще один случай заражения.

Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана.

Новый случай зарегистрирован в городе Шымкент.



На сегодняшний день в стране подтверждены 80 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султан 41 случай, Алматы – 31 случай, город Караганда — 2 случая, города Шымкент — 2 случая, Алматинской области — 1 случай, Актюбинской области — 1 случай, Жамбылской области — 1 случай, Северо-Казахстанской области — 1 случай.

Источник: centralasia.media