В Казахстане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом. Всего 80 зараженных

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 16:40 в Казахстане зарегистрирован еще один случай заражения.
Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана.
Новый случай зарегистрирован в городе Шымкент.
На сегодняшний день в стране подтверждены 80 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султан 41 случай, Алматы – 31 случай, город Караганда — 2 случая, города Шымкент — 2 случая, Алматинской области — 1 случай, Актюбинской области — 1 случай, Жамбылской области — 1 случай, Северо-Казахстанской области — 1 случай.
Источник: centralasia.media
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