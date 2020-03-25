Принц Чарльз заразился коронавирусом

Сын королевы Елизаветы самоизолировался в своем доме в Шотландии

В Великобритании у принца Чарльза обнаружили коронавирус. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, близкие ко дворцу.

Издание передает, что заболевание у сына королевы Елизаветы протекает в легкой форме. Принц Чарльз продолжает работать удаленно. Он самоизолировался в своем доме в Шотландии.

У его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, также взяли анализ, однако он оказался отрицательным.

Ранее сообщалось, что князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. Состояние его здоровья не вызывает обеспокоенности.

Первым представителем европейских королевских династий, заразившихся коронавирусом, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский.

Источник: m.lenta.ru