Принц Чарльз заразился коронавирусом

Сын королевы Елизаветы самоизолировался в своем доме в Шотландии
В Великобритании у принца Чарльза обнаружили коронавирус. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, близкие ко дворцу.
Издание передает, что заболевание у сына королевы Елизаветы протекает в легкой форме. Принц Чарльз продолжает работать удаленно. Он самоизолировался в своем доме в Шотландии.
У его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, также взяли анализ, однако он оказался отрицательным.
Ранее сообщалось, что князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. Состояние его здоровья не вызывает обеспокоенности.
Первым представителем европейских королевских династий, заразившихся коронавирусом, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский.
Источник: m.lenta.ru
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!