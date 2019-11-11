Шок Зеленского: украинский ВПК умирает

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил крупнейшее предприятие отрасли – танковый завод в Харькове.

Результат хорошо читается по выражению лица гаранта даже на протокольных фотографиях. Словами он сумел сказать лишь: "Я в шоке". Оно и немудрено. Завод имени Малышева рассчитан на выпуск 900 танков в год, но с 2009 года, со слов его директора, предприятие произвело всего один танк.



Александр Запольскис, 11 ноября 2019, 00:05 - REGNUM Нет, ну, а вы как хотели? Военно-промышленный комплекс по своей сути может быть либо военным, в смысле оборонительным, либо промышленным, в смысле как все обычные предприятия зависящим от рынка. Третьего тут не дано. Если обеспечить достаточную загрузку производственным мощностям не способен рынок, то сделать это должно государство. В противном случае всегда приходит разорение. Именно это происходит сегодня с ВПК Украины.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил крупнейшее предприятие отрасли - танковый завод в Харькове. Результат хорошо читается по выражению лица гаранта даже на протокольных фотографиях. Словами он сумел сказать лишь: "Я в шоке".

Оно и немудрено. Завод имени Малышева рассчитан на выпуск 900 танков в год, но с 2009 года, со слов его директора, предприятие произвело всего один танк. Отсюда разруха, долги контрагентам и бюджету, копеечная зарплата и бесчеловечные условия труда.



И вот так там везде. По всей оборонной отрасли страны. По оценкам украинских специалистов, ВПК страны "все еще способен" производить продукции на сумму от 3 до 10 млрд долларов в год, тогда как реально выпускаемый объем едва дотягивает до 500 миллионов. Из 350 предприятий более 100 умерли и растаскиваются на металл, 200 еще как-то трепыхаются, остальные находятся в процедуре банкротства.

Впрочем, хотя людей, конечно, жалко, однако результат следует признать закономерным. И даже положительным. Потому что имей Украина деньги на закупку достаточных объемов тяжелого вооружения, Киев бы продолжил активные боевые действия в Донбассе. Только невозможность укомплектовать ВСУ всем необходимым до штата вынуждает Украину в бессилии скрипеть зубами.

Что до остального, индустриальный коллапс разрыв экономических связей с Россией лишь ускорил, тогда как его предпосылки Украина создала гораздо раньше и сама. Ее правительство и олигархи еще в нулевые годы сделали стратегическую ставку на максимальное выдаивание ресурсов из советского промышленного наследия без какой-либо его модернизации. Считалось, что в третьем мире всегда найдется достаточно желающих покупать старенькое, но дешевенькое.

Как выяснилось, ставка не сыграла. Особенно когда поставщик еще и на руку постоянно не чист. Наиболее наглядно это проявилось в известном "танковом контракте для Малайзии". А теперь новый президент Украины, столкнувшись с неведомой им раньше реальностью, как наивная молодая выпускница Смольного, делает большие круглые глаза в шоке от увиденного. Но лиха беда начало - еще года три и военно-промышленный комплекс на Украине перестанет существовать физически.

Источник - regnum.ru