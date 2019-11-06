Уроженец Кыргызстана задержан в Москве по подозрению в терроризме.

Мужчина родом из Кыргызстана арестован в Москве по подозрению в подготовке террористического акта в российской столице, сообщил Следственный комитет РФ.

Представитель СК России Юлия Иванова сообщила вечером 5 ноября, что 30-летний Талант Онуров помещен под стражу в минувшее воскресенье. Она добавила, что он «дал признательные показания».

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана сказали, что посольство в Москве выясняет, является ли Онуров гражданином Кыргызстана либо другой страны.

azattyk.kg