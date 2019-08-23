Джонсон положил ногу на стол перед Макроном и показал «отсутствие манер»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

Об этом сообщает Business Insider.



Поступок главы британского правительства раскритиковали в социальных сетях. В частности, биограф Джонсона Соня Пернелл назвала его поведение «грубым и стыдным». «Представьте, если бы Макрон положил ноги на стол в Букингемском дворце», — написала она в Twitter.

Редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн обвинил политика в менспрединге (привычке мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами). Другие юзеры также сочли поведение Джонсона недипломатичным и признаком отсутствия хороших манер.



В то же время издание отмечает, что поступок премьер-министра вероятнее всего был шуткой. «Выглядит, словно Макрон предположил, что столик можно использовать в качестве подставки для ног, что Джонсон в шутку и делает», — написал корреспондент Sky News в Twitter, прикрепив видеозапись, на которой слышно, как политики смеются.



Источник: Reuters